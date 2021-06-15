'ترخيص السواقين' تذكّر بمواقع الترخيص المتنقل 'بنوصلك'

الوكيل الإخباري - ذكّرت إدارة ترخيص السواقين و المركبات، الثلاثاء، الأخوة المواطنين بمواقع الترخيص المتنقل (بنوصلك) للتسهيل عليهم والاستفادة من خدماتهم.

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وتالياً المواقع:



* لواء الكورة / دير أبي سعيد (ساحة مكتبة البلدية)

* لواء بني كنانة / ساحة بلدية اليرموك / حريما .

* جسر مأدبا / الساحة المقابلة للدوريات الخارجية .

* صويلح / الساحة المقابلة لمركز أمن صويلح .

* أبو نصير / ساحة مركز أمن أبو نصير .



وتقدم مراكز الترخيص المتنقلة كافة الخدمات ومعاملات الفحص الفني للمركبات وتجديد رخص المركبات والسائقين والمعاملات العدلية(رهن ، فك رهن، نقل ملكية ) .