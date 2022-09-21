الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 03:43 م

ترخيص 210 خطوط لإنتاج أجهزة طبية ومستحضرات تجميل

82022212502732754768


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن ترخيص 62 مصنعا محليا لإنتاج أجهزة ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل، تضم 210 خطوط إنتاج.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار محمود مهيدات، اليوم الأربعاء، إن المصانع التي رخصتها أخيرا مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات في المؤسسة ومنحتها شهادة التصنيع الجيد "GMP"، تضم 210 خطوط إنتاج ترفد السوق المحلي بمنتجات تتميز بالجودة والمأمونية، وتسهم في سد احتياجاته والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الأجهزة الطبية والمستلزمات الأردنية تصدر إلى أسواق 47 دولة فيما تصدر مستحضرات التجميل إلى أسواق 58 دولة.


وأضاف أن حصول مصانع مستحضرات التجميل أوالمستلزمات الطبية على شهادة التصنيع الجيد، يعتمد على اشتراطات واضحة، وكشف على الموقع التصنيعي من قبل فرق المؤسسة للتأكد من استيفاء الاشتراطات التي تضمن جودة ونوعية المستحضرات المصنعة.


وأكد أن المؤسسة تسعى جاهدة إلى دعم وتحفيز المصانع والشركات الصناعية المحلية في هذا القطاع الحيوي بشتى الإمكانات المتاحة، وتبسيط وتسريع الإجراءات أمامها إلى أعلى مستوى ممكن، وإيجاد حلول مباشرة وعملية لأي قضايا قد تواجهها.


وبين أن القطاع شهد نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها، مشيرا إلى أنه يمكن الإطلاع على قائمة المصانع المرخصة وخطوط انتاجها على موقع المؤسسة الإلكتروني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920226231123424972631

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

eeeee

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

9202220194213981647561

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

w

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

w

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

أخبار متعلقة
FbKMafKUcAAu8uh

الخلايلة يرعى الحفل الختامي للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

72022269339658773556

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

Mental-health5_358655_highres

2.5 مليون أردني معرضون للإصابة بالاضطرابات النفسية

1202214201927752066567

غالبية مطاعيم كورونا تفقد صلاحيتها نهاية العام

791606e3-2df9-43ca-9936-479d540662cc-thumbnail-500x500-70

الغذاء والدواء توضح حول فروقات بأسعار المضاد الحيوي Ciprodar

imgid555461

دعوات لخفض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية