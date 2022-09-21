ترخيص 210 خطوط لإنتاج أجهزة طبية ومستحضرات تجميل

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن ترخيص 62 مصنعا محليا لإنتاج أجهزة ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل، تضم 210 خطوط إنتاج.

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وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار محمود مهيدات، اليوم الأربعاء، إن المصانع التي رخصتها أخيرا مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات في المؤسسة ومنحتها شهادة التصنيع الجيد "GMP"، تضم 210 خطوط إنتاج ترفد السوق المحلي بمنتجات تتميز بالجودة والمأمونية، وتسهم في سد احتياجاته والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الأجهزة الطبية والمستلزمات الأردنية تصدر إلى أسواق 47 دولة فيما تصدر مستحضرات التجميل إلى أسواق 58 دولة.



وأضاف أن حصول مصانع مستحضرات التجميل أوالمستلزمات الطبية على شهادة التصنيع الجيد، يعتمد على اشتراطات واضحة، وكشف على الموقع التصنيعي من قبل فرق المؤسسة للتأكد من استيفاء الاشتراطات التي تضمن جودة ونوعية المستحضرات المصنعة.



وأكد أن المؤسسة تسعى جاهدة إلى دعم وتحفيز المصانع والشركات الصناعية المحلية في هذا القطاع الحيوي بشتى الإمكانات المتاحة، وتبسيط وتسريع الإجراءات أمامها إلى أعلى مستوى ممكن، وإيجاد حلول مباشرة وعملية لأي قضايا قد تواجهها.



وبين أن القطاع شهد نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها، مشيرا إلى أنه يمكن الإطلاع على قائمة المصانع المرخصة وخطوط انتاجها على موقع المؤسسة الإلكتروني.

