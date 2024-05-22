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الأربعاء، 22-05-2024 01:46 م

ترصيد غرامات المسقفات التي دفعها المواطنين للبلديات المشمولة بالعفو العام

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

قررت وزارة الإدارة المحلية ترصيد مبالغ غرامات ضريبتي المسقفات والمعارف التي دفعها المكلفون من تاريخ 19 آذار وحتى اعلان الوزارة اعفاء غرامات ضريبتي المسقفات والمعارف والتي شملها العفو العام .اضافة اعلان


وقال مدير مشروع تطوير الضريبة المهندس جهاد العطار لـ "الوكيل الإخباري" إن 5059 شخصا استفادوا من اعفاء ضريبتي المسقفات والمعارف من تاريخ15/ 5/ 2024 ولغاية اليوم الأربعاء.

وبين أن 16466 مالك عقار استفاد من ترصيد مبالغ غرامات ضريبتي المسقفات والمعارف.

وأشار إلى أنه تم ترصيد غرامة ضريبة المعارف بقيمة  60400 دينارا و غرامة ضريبة المسقفات بقيمة 364881 دينارا.

يشار إلى أن كافة البلديات في المملكة مشمولة بقرار الاعفاء من غرامة المسقفات والمعارف حسب قانون العفو العام.

 




 

 


 

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