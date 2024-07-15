ترفيعات واسعة في السلك القضائي - اسماء

الوكيل الاخباري -

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قرر المجلس القضائي في جلسته اليوم الاثنين، استنـاداً لأحكام المادة (18) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته، إجراء الترفيعـات القضائيـة للسادة القضاة التالية أسماؤهـم وذلك اعتباراً من تاريـخ ( 1/9/2024) وعلى النحو المبين تالياً:أولاً: ترفيع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهم إلى أدنى مربـوط الدرجة الخاصة:قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ شاكر ابراهيم سلامه العموشرئيس محكمة الطفيلة الابتدائية القاضي السيد/ محمد سليمان محمود عوجانقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اشرف محمد قصي امين شموطقاضي محكمة استئناف اربد الدكتورة/ جواهر حسن سلمان الجبورمدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ معاويه محمد حمدان السعايدهمدعي عام مادبا القاضي السيدة/ عهود عبدالله مناور المجاليمدعي عام الجنايات الكبـرى القاضي السيد/ عماد محمد عقله الغويريرئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ محمد صادق عبدالله ربابعهقاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيد/ جمال عبدالكريم عيسى العفيفقاضي محكمة استئناف عمان السيد/ ياسين سليم صلاح بـني حمدقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ رامي نهيد موسى صلاحقاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيد/ سامر احمد مصطفى حنونرئيس محكمة الرصيفة الابتدائية القاضي السيدة/ كفاح عبدالمهدي مسلم الدروبيمدعي عام عمان القاضي السيدة/ خلود نايف علي العدوانمدعي عام الجنايات الكـبرى القاضي السيد/ فالح اسماعيل سليمان ابوهلالهقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ يحـيى صالح محمد الزواهرهقاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ احمد عبد المهدي امين الفاعوريقاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ محمد عوض فناطل الزيدانالنائب العام الضريبي القاضي السيد/ سفيان محمد علي عبيداترئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي الدكتور/ فراس غازي سعيد الشطناويمدعي عام السلط القاضي السيد/ مهند محمدعلي حامد الخوالدهقاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ خالد ضاحي ذياب الصبيحاترئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي السيد/ محمد سلمان عبدالله ملحمقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد ياسين اسماعيل البجقالنائب العام الجمركي القاضي السيد/ حاتم ابراهيم عبد الخالق ابو عزامقاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ مصطفى خالد محمود القيامقاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ دعاء مصطفى صادق السوقيالقاضي المسمى للعمل لدى محكمة أمن الدولة السيد/ عفيف محمد امين الخوالدةثانياً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجـة الأولى :قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/ احمد حسين سعيد المراشدهقاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ مرزوق سليمان هلال العموشمدعي عام الجنايات الكـبرى القاضي السيد/ فرحان كساب شحاده العبد اللهقاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ عادل ناصر موسى حمدانقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بسام محمود قاسم ملكاويقاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ لؤي سامي علي الشرايريقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سامي خلف علي الرقادقاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامهقاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/ زيد عبدالوهاب عبدالحميد الركاباتقاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ اسامه عبدالغني عبدالعزيز الرعودمدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ عاطف حمدان قبلان الخوالدهمدعي عام الرمثا القاضي السيد/ صلاح هليل صالح الخالديقاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ مأمون مصطفى عبدالكريم العيسىمدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ عثمان عبدالكريم عبدالله العمايرهقاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ عبدالله عزام غالب القاضيقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بلال حسين محمد ملكاويقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سمير عبدالحافظ مسلم الصرايرةقاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/ لبـنى علي بركات الابراهيمقاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/ محمد عبدالفتاح فياض الخوالدهقاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ لمى عبد المعز داري البكريقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فراس فايز محمد فوارسهالقاضي المسمى لدى محكمة أمن الدولة السيد/ محمد رضوان احمد حميداتمدعي عام عمان القاضي السيد/ باسم عيسى عبدالرحيم المناصيرقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد عزات عبد الرحمن صالحمدعي عام عمان القاضي السيد/ رامي عبدالقادر احمد الطراونهمدعي عام عمان القاضي الدكتور/ عمار رجا عبيد الحنيفاتقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ صالح هلال مسلم القلابقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد طه علي فنديقاضي المكتب الفـني للمحكمة الإدارية العليا السيد/ مهند خليل عثمان البطيخيقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ احمد عوض عبدالقادر الطراونهقاضي المكتب الفني لمحكمة التمييـز السيد/ خالد جمال عيسى عزامقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فادي محمد عقله مصلحمدعي عام الضريبة القاضي السيد/ محمد خالد فالح الدبوبيقاضي محكمة المفرق الابتدائية الدكتور/ امين محمد امين الغرايبهقاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ زين موسى عبدالحليم الخلايلةقاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ عادل محمد سلمان المشاقبهمساعد رئيس النيابة العامة الادارية القاضي الدكتورة/ ريم عصر مسلم الذنيباتقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ نواف مفلح حمدان السحيمقاضي المكتب الفني لمحكمة التمييـز السيدة/ ناريمان زكي جمال الخـيريقاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ علاء الدين محمد فريد النسورقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ طارق زياد عوض النوايسهقاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور/ محمد مسلم علي الشخانبهقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سناء عمر خلف مسالمةقاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد حامد محمد المعانيقاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/ عمر فلاح صالح الحياصاترئيس تنفيذ محكمة الرمثا الابتدائية القاضي السيد/ محمد سامح علي الشريدهقاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/ معالي زياد محمد سعدالدينثالثاً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية:مساعد النائب العام في اربد القاضي السيد/ حماده عليان الياس الشديفاتقاضي محكمة صلح المفرق السيدة/ رودينا اكرم نجيب عبابنهقاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ هبا محمد وليد تهتمونيمدعي عام الضريبة القاضي الدكتورة/ اسراء احمد سعد الصبيحاتقاضي محكمة اربد الابتدائية الدكتورة/ رنا رفيق محي الدين ارناؤوطرابعاً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجـة الثالثة:قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ سماح سمير حسني الصدرقاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ غادة محمود عايد الزعـبيمدعي عام معان القاضي السيد/ مأمون محمود خلف كنعان عقوبة انذار تنتهي في 24/7/2024ترفيع للدرجة الثالثةمدعي عام المزار الجنوبي القاضي السيد/ اسماعيل محمد سليم الشوابكهترفيع للدرجة الثالثةقاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ هنا شاكر مختار الشواترفيع للدرجة الثالثةقاضي محكمة صلح عمان السيدة/ سماح عزام احمد العنانيقاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ غادة بسام حسن عبد الجوادمدعي عام الكرك القاضي السيد/ معن نعيم عبد الله عنـيزاتخامساً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربـوط الدرجـة الرابعة:قاضي محكمة صلح عجلون السيد/ محمد عارف سالم المقبلترفيع للدرجة الرابعةقاضي المكتب الفنـي لمحكمة التمييز السيد/ زياد خلف محمد الزعـبيقاضي محكمة صلح العقبه السيدة/ حلا بركات محمود الذنيباتقاضي محكمة صلح عمان السيدة/ ساره حسين احمد ابو السمنقاضي محكمة صلح عمان السيدة/ رزان علي محمد الشافعيقاضي محكمة صلح بـني عبيد السيد/ أيمن ابراهيم محمد الحراحشهمدعي عام الضريبة القاضي السيدة/ سلسبيل عواد سلامه الخزاعلهقاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيدة/ هيفاء عيد عناد الدهامقاضي محكمة صلح عمان السيد/ عبد الحليم علي عبد الحليم الحياصاتقاضي محكمة صلح عمان السيد/ طه "محمد أمين" طه الحوامدهقاضي محكمة صلح عمان السيد/ سعد محمد سعد العنانزهمدعي عام الجمارك القاضي السيدة/ ساندرا جريس عوض السلمانمدعي عام جرش القاضي السيد/ حمزه عبد الله عايش الخطيبقاضي محكمة صلح السلط السيدة/ وعد تيسير محمد الزغولسادساً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربـوط الدرجـة الخامسة:قاضي محكمة صلح البـتراء السيد/ مثـنى يوسف احمد الحوامدةقاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ مرام محمد عبدالله الحياريقاضي محكمة صلح اربد السيد/ محمد هزاع عبد القادر الهواوشهقاضي محكمة صلح اربد السيد/ منتصر منصور خلف الخزاعلةقاضي محكمة صلح اربد السيد/ هشام عطا الله ضيف الله الجبوركما قرر المجلس ترفيع قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد / مهند احمد محمود عبيدات الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة اعتباراً من تاريـخ ( 1/10/2024) .