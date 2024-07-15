ترفيعات واسعة في السلك القضائي - اسماء

الوكيل الاخباري -
قرر المجلس القضائي في جلسته اليوم الاثنين، استنـاداً لأحكام المادة (18) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته، إجراء الترفيعـات القضائيـة للسادة القضاة التالية أسماؤهـم وذلك اعتباراً من تاريـخ ( 1/9/2024) وعلى النحو المبين تالياً:اضافة اعلان
أولاً: ترفيع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهم إلى أدنى مربـوط الدرجة الخاصة:
قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ شاكر ابراهيم سلامه العموش
رئيس محكمة الطفيلة الابتدائية القاضي السيد/ محمد سليمان محمود عوجان
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اشرف محمد قصي امين شموط
قاضي محكمة استئناف اربد الدكتورة/ جواهر حسن سلمان الجبور
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ معاويه محمد حمدان السعايده
مدعي عام مادبا القاضي السيدة/ عهود عبدالله مناور المجالي
مدعي عام الجنايات الكبـرى القاضي السيد/ عماد محمد عقله الغويري
رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ محمد صادق عبدالله ربابعه
قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيد/ جمال عبدالكريم عيسى العفيف
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ ياسين سليم صلاح بـني حمد
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ رامي نهيد موسى صلاح
قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيد/ سامر احمد مصطفى حنون
رئيس محكمة الرصيفة الابتدائية القاضي السيدة/ كفاح عبدالمهدي مسلم الدروبي
مدعي عام عمان القاضي السيدة/ خلود نايف علي العدوان
مدعي عام الجنايات الكـبرى القاضي السيد/ فالح اسماعيل سليمان ابوهلاله
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ يحـيى صالح محمد الزواهره
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ احمد عبد المهدي امين الفاعوري
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ محمد عوض فناطل الزيدان
النائب العام الضريبي القاضي السيد/ سفيان محمد علي عبيدات
رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي الدكتور/ فراس غازي سعيد الشطناوي
مدعي عام السلط القاضي السيد/ مهند محمدعلي حامد الخوالده
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ خالد ضاحي ذياب الصبيحات
رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي السيد/ محمد سلمان عبدالله ملحم
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد ياسين اسماعيل البجق
النائب العام الجمركي القاضي السيد/ حاتم ابراهيم عبد الخالق ابو عزام
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ مصطفى خالد محمود القيام
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ دعاء مصطفى صادق السوقي
القاضي المسمى للعمل لدى محكمة أمن الدولة السيد/ عفيف محمد امين الخوالدة
ثانياً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجـة الأولى :
قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/ احمد حسين سعيد المراشده
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ مرزوق سليمان هلال العموش
مدعي عام الجنايات الكـبرى القاضي السيد/ فرحان كساب شحاده العبد الله
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ عادل ناصر موسى حمدان
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بسام محمود قاسم ملكاوي
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ لؤي سامي علي الشرايري
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سامي خلف علي الرقاد
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامه
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/ زيد عبدالوهاب عبدالحميد الركابات
قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ اسامه عبدالغني عبدالعزيز الرعود
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ عاطف حمدان قبلان الخوالده
مدعي عام الرمثا القاضي السيد/ صلاح هليل صالح الخالدي
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ مأمون مصطفى عبدالكريم العيسى
مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ عثمان عبدالكريم عبدالله العمايره
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ عبدالله عزام غالب القاضي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بلال حسين محمد ملكاوي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سمير عبدالحافظ مسلم الصرايرة
قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/ لبـنى علي بركات الابراهيم
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/ محمد عبدالفتاح فياض الخوالده
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ لمى عبد المعز داري البكري
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فراس فايز محمد فوارسه
القاضي المسمى لدى محكمة أمن الدولة السيد/ محمد رضوان احمد حميدات
مدعي عام عمان القاضي السيد/ باسم عيسى عبدالرحيم المناصير
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد عزات عبد الرحمن صالح
مدعي عام عمان القاضي السيد/ رامي عبدالقادر احمد الطراونه
مدعي عام عمان القاضي الدكتور/ عمار رجا عبيد الحنيفات
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ صالح هلال مسلم القلاب
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد طه علي فندي
قاضي المكتب الفـني للمحكمة الإدارية العليا السيد/ مهند خليل عثمان البطيخي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ احمد عوض عبدالقادر الطراونه
قاضي المكتب الفني لمحكمة التمييـز السيد/ خالد جمال عيسى عزام
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فادي محمد عقله مصلح
مدعي عام الضريبة القاضي السيد/ محمد خالد فالح الدبوبي
قاضي محكمة المفرق الابتدائية الدكتور/ امين محمد امين الغرايبه
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ زين موسى عبدالحليم الخلايلة
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ عادل محمد سلمان المشاقبه
مساعد رئيس النيابة العامة الادارية القاضي الدكتورة/ ريم عصر مسلم الذنيبات
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ نواف مفلح حمدان السحيم
قاضي المكتب الفني لمحكمة التمييـز السيدة/ ناريمان زكي جمال الخـيري
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ علاء الدين محمد فريد النسور
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ طارق زياد عوض النوايسه
قاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور/ محمد مسلم علي الشخانبه
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سناء عمر خلف مسالمة
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد حامد محمد المعاني
قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/ عمر فلاح صالح الحياصات
رئيس تنفيذ محكمة الرمثا الابتدائية القاضي السيد/ محمد سامح علي الشريده
قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/ معالي زياد محمد سعدالدين
ثالثاً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية:
مساعد النائب العام في اربد القاضي السيد/ حماده عليان الياس الشديفات
قاضي محكمة صلح المفرق السيدة/ رودينا اكرم نجيب عبابنه
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ هبا محمد وليد تهتموني
مدعي عام الضريبة القاضي الدكتورة/ اسراء احمد سعد الصبيحات
قاضي محكمة اربد الابتدائية الدكتورة/ رنا رفيق محي الدين ارناؤوط
رابعاً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجـة الثالثة:
قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ سماح سمير حسني الصدر
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ غادة محمود عايد الزعـبي
مدعي عام معان القاضي السيد/ مأمون محمود خلف كنعان عقوبة انذار تنتهي في 24/7/2024
ترفيع للدرجة الثالثة
مدعي عام المزار الجنوبي القاضي السيد/ اسماعيل محمد سليم الشوابكه
ترفيع للدرجة الثالثة
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ هنا شاكر مختار الشوا
ترفيع للدرجة الثالثة
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ سماح عزام احمد العناني
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ غادة بسام حسن عبد الجواد
مدعي عام الكرك القاضي السيد/ معن نعيم عبد الله عنـيزات
خامساً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربـوط الدرجـة الرابعة:
قاضي محكمة صلح عجلون السيد/ محمد عارف سالم المقبل
ترفيع للدرجة الرابعة
قاضي المكتب الفنـي لمحكمة التمييز السيد/ زياد خلف محمد الزعـبي
قاضي محكمة صلح العقبه السيدة/ حلا بركات محمود الذنيبات
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ ساره حسين احمد ابو السمن
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ رزان علي محمد الشافعي
قاضي محكمة صلح بـني عبيد السيد/ أيمن ابراهيم محمد الحراحشه
مدعي عام الضريبة القاضي السيدة/ سلسبيل عواد سلامه الخزاعله
قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيدة/ هيفاء عيد عناد الدهام
قاضي محكمة صلح عمان السيد/ عبد الحليم علي عبد الحليم الحياصات
قاضي محكمة صلح عمان السيد/ طه "محمد أمين" طه الحوامده
قاضي محكمة صلح عمان السيد/ سعد محمد سعد العنانزه
مدعي عام الجمارك القاضي السيدة/ ساندرا جريس عوض السلمان
مدعي عام جرش القاضي السيد/ حمزه عبد الله عايش الخطيب
قاضي محكمة صلح السلط السيدة/ وعد تيسير محمد الزغول
سادساً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربـوط الدرجـة الخامسة:
قاضي محكمة صلح البـتراء السيد/ مثـنى يوسف احمد الحوامدة
قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ مرام محمد عبدالله الحياري
قاضي محكمة صلح اربد السيد/ محمد هزاع عبد القادر الهواوشه
قاضي محكمة صلح اربد السيد/ منتصر منصور خلف الخزاعلة
قاضي محكمة صلح اربد السيد/ هشام عطا الله ضيف الله الجبور
كما قرر المجلس ترفيع قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد / مهند احمد محمود عبيدات الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة اعتباراً من تاريـخ ( 1/10/2024) .