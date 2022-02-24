ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

الوكيل الاخباري - اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز الخميس، وقرر ترفيع القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا وذلك اعتباراً من تاريخ (1/4/2022) ، ورفع القرار إلى جلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحه في الارادة الملكية السامية.



وتاليا الأسماء:



النائب العام في عمان القاضي الدكتور/ حسن عبدالحليم مهاوش العبداللات



قاضي محكمة استئناف عمان/ منذر يوسف محمد محمد الشرمان



قاضي محكمة استئناف عمان /عزالدين محمد احمد قواقنه



قاضي محكمة استئناف عمان / عمار عبدالرؤوف طالب حسينات



قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ نشأت محمد عبدالرحمن الاخرس



قاضي محكمة استئناف عمان /حازم ربحي محمدسعيد عواد



قاضي محكمة استئناف عمان / احمد يحيـي احمد جراده



قاضي محكمة الجنايات الكبــرى الدكتور/ ماجد محمد علي الرفايعه



قاضي محكمة استئناف عمان / راكان عليان موسى سويدات

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