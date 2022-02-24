الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 24-02-2022 07:27 م

ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

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 الوكيل الاخباري  - اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز الخميس، وقرر ترفيع القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا وذلك اعتباراً من تاريخ (1/4/2022) ، ورفع القرار إلى جلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحه في الارادة الملكية السامية.

وتاليا الأسماء:

النائب العام في عمان القاضي الدكتور/ حسن عبدالحليم مهاوش العبداللات

قاضي محكمة استئناف عمان/ منذر يوسف محمد محمد الشرمان

قاضي محكمة استئناف عمان /عزالدين محمد احمد قواقنه

قاضي محكمة استئناف عمان / عمار عبدالرؤوف طالب حسينات

قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ نشأت محمد عبدالرحمن الاخرس

قاضي محكمة استئناف عمان /حازم ربحي محمدسعيد عواد

قاضي محكمة استئناف عمان / احمد يحيـي احمد جراده

قاضي محكمة الجنايات الكبــرى الدكتور/ ماجد محمد علي الرفايعه

قاضي محكمة استئناف عمان / راكان عليان موسى سويدات

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