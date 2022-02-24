ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

الوكيل الاخباري - اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز الخميس، وقرر ترفيع القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا وذلك اعتباراً من تاريخ (1/4/2022) ، ورفع القرار إلى جلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحه في الارادة الملكية السامية.
وتاليا الأسماء:
النائب العام في عمان القاضي الدكتور/ حسن عبدالحليم مهاوش العبداللات
قاضي محكمة استئناف عمان/ منذر يوسف محمد محمد الشرمان
قاضي محكمة استئناف عمان /عزالدين محمد احمد قواقنه
قاضي محكمة استئناف عمان / عمار عبدالرؤوف طالب حسينات
قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ نشأت محمد عبدالرحمن الاخرس
قاضي محكمة استئناف عمان /حازم ربحي محمدسعيد عواد
قاضي محكمة استئناف عمان / احمد يحيـي احمد جراده
قاضي محكمة الجنايات الكبــرى الدكتور/ ماجد محمد علي الرفايعه
قاضي محكمة استئناف عمان / راكان عليان موسى سويدات
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة