الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

24 وفاة و 1859 اصابة جديدة بفايروس كورونا في لبنان

الحكومة تهيب بالمواطنين بشأن اوامر الدفاع

إيطاليا تسجل 822 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إطلاق خدمة الاستعلام عن نتيجة كورونا إلكترونيا

القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مخدرات

منع صلاة الجمعة في مساجد الصريح بسبب الاوضاع الامنية

ترفيع 20 قاضيا - أسماء

498 وفاة و17555 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

14 قضية اتجار بالبشر أغلبها لعاملات منازل منذ بداية العام

الارصاد تنشر تطورات حالة الطقس وتحذر

الخميس، 26-11-2020 07:25 م

ترفيع 20 قاضيا - أسماء

11202015154714185966218


 الوكيل الاخباري  - قرر المجلس القضائي في جلسته التي عقدت اليوم الخميس 26 / 11 / 2020 في محكمة التمييز ترفيع عدد من القضاة مستحقي الترفيع إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبارا من تاريخ 31 / 12 / 2020، ورفع القرار إلى المقام السامي لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية. 
اضافة اعلان

وتاليا قائمة الترفيعات: 

مفتش المحاكم القاضي محمد عبدالله عبد الرزاق العمري

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي قاسم عبد ربه خلف العناقرة 

القاضي المعار عدنان محمود الرفاعي المراشدة

قاضي محكمة استئناف عمان محمد محمود الظهيرات 

قاضي محكمة استئناف عمان نهار عطية الغزو

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي وليد مصطفى ابو دلو 

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي  محمد نجيب الشرايري

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي  راكان احمد مقابلة 

قاضي محكمة الجنايات الكبرى القاضي  خالد احمد العبدللات 

مدير المعهد القضائي القاضي الدكتورة نوال الجوهري 

امين عام المجلس القضائي القاضي علي محمد المصري 

رئيس محكمة بداية الجمارك القاضي  ماجد حسين العفيف

قاضي محكمة استنئاف عمان القاضي  محمد سليمان الخوالدة 

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي  احمد علي القطارنة 

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي  اسامة فرح الربضي 

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي نزار محمد المومني 

قاضي محكمة استئناف عمان القاضي  خالد احمد الطورة 

مفتش المحاكم القاضي بهجت المبيضين 

وتم ترفيع التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/12/2020 

قاضي محكمة صلح عمان القاضي محمد رشراش النعيمي 

قاضي محكمة صلح عمان القاضي أحمد سلمان الطراونة 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202019105647822965730

الحكومة تهيب بالمواطنين بشأن اوامر الدفاع

5

إطلاق خدمة الاستعلام عن نتيجة كورونا إلكترونيا

1120202291359780156421

القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مخدرات

112020269208195264403

منع صلاة الجمعة في مساجد الصريح بسبب الاوضاع الامنية

112020261839934847832

14 قضية اتجار بالبشر أغلبها لعاملات منازل منذ بداية العام

11202026112416479268485

وزارة الصحة تنشر آخر الأرقام لوباء كورونا في الأردن