ترفيع 20 قاضيا - أسماء

الوكيل الاخباري -

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قرر المجلس القضائي في جلسته التي عقدت اليوم الخميس 26 / 11 / 2020 في محكمة التمييز ترفيع عدد من القضاة مستحقي الترفيع إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبارا من تاريخ 31 / 12 / 2020، ورفع القرار إلى المقام السامي لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية.وتاليا قائمة الترفيعات:مفتش المحاكم القاضي محمد عبدالله عبد الرزاق العمريقاضي محكمة استئناف عمان القاضي قاسم عبد ربه خلف العناقرةالقاضي المعار عدنان محمود الرفاعي المراشدةقاضي محكمة استئناف عمان محمد محمود الظهيراتقاضي محكمة استئناف عمان نهار عطية الغزوقاضي محكمة استئناف عمان القاضي وليد مصطفى ابو دلوقاضي محكمة استئناف عمان القاضي محمد نجيب الشرايريقاضي محكمة استئناف عمان القاضي راكان احمد مقابلةقاضي محكمة الجنايات الكبرى القاضي خالد احمد العبدللاتمدير المعهد القضائي القاضي الدكتورة نوال الجوهريامين عام المجلس القضائي القاضي علي محمد المصريرئيس محكمة بداية الجمارك القاضي ماجد حسين العفيفقاضي محكمة استنئاف عمان القاضي محمد سليمان الخوالدةقاضي محكمة استئناف عمان القاضي احمد علي القطارنةقاضي محكمة استئناف عمان القاضي اسامة فرح الربضيقاضي محكمة استئناف عمان القاضي نزار محمد المومنيقاضي محكمة استئناف عمان القاضي خالد احمد الطورةمفتش المحاكم القاضي بهجت المبيضينوتم ترفيع التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/12/2020قاضي محكمة صلح عمان القاضي محمد رشراش النعيميقاضي محكمة صلح عمان القاضي أحمد سلمان الطراونة