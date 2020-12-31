ترفيع 434 موظفا في التنمية الاجتماعية

الوكيل الإخباري - قرر وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، وبناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية ترفيع 434 موظفا من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية من بينهم (184) موظفا من الفئة الاولى و (102) موظفا من الفئة الثانية وجوبيا، و(95) موظف من الفئة الأولى و (50) موظفا من الفئة الثانية جوازيا فيما تم ترفيع (3) موظفين الى الدرجة الخاصة وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 31/12/2020.



ووفق بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ،الخميس، فإن الوزارة انهت إجراءات تعديل أوضاع الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات علمية جديدة، اضافة الى الانتهاء من إجراءات التقييم السنوي لجميع الموظفين للعام 2020 .

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