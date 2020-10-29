ترقب أردني لإعلان الحكومة تطورات الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون ، الموجز الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، بشأن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، على وقع التخوّف من تزايدها ، خلال الأيام القليلة القادمة ، نتيجة لتزامن العطلة الرسمية اليوم ، مع نهاية الأسبوع ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، الأمر الذي قد يؤدي إلى كثرة الزيارات العائلية ، والخروج إلى الأماكن العامة .
القفزات المتسارعة لأعداد الإصابات والوفيات ، باتت عنوان صاخبا للمرحلة الراهنة في المملكة ، أمام أصوات التحذيرات المرتفعة ، من أجل الالتزام بإجراءات الوقاية ، التي طالما يتم الحديث عنها ، من قبل مسؤولين في وزارة الصحّــة.
خلال وقت قصير سيتم الإعلان عن الموجز ، والتشديد على الإلتزام بأمر الدفاع (11) ، للحدّ من انتشار الوبــاء ، وكل الأماني أن يتم العمل بالنصائح والإرشادات من قبل المواطنين .
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