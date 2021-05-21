الجمعة 21-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قافلة مساعدات مصرية تصل معبر رفح في طريقها إلى غزة

إسماعيل هنية يعلن الانتصار

عباس يثمن موقف الأردن لوقف التصعيد في فلسطين

عودة عمل الإشارات الضوئية في عمّان

التيار الكهربائي يعود إلى كافة مناطق المملكة

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

ترقب أردني لإعلان الحكومة عن إجراءات تخفيفية جديدة

الاحتلال يغلق حي الشيخ جراح

تراجع نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا

وفيات الجمعة 21/5/2021

الجمعة، 21-05-2021 06:46 م

على ضوء تصريحات سابقة

ترقب أردني لإعلان الحكومة عن إجراءات تخفيفية جديدة

ت
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون ، قرارات الحكومة ، بشأن الإجراءات التخفيفية التي تعتزم الحكومة إعلانها مطلع حزيران القادم .

اضافة اعلان
 

جاء ذلك ، على ضوء تصريحات  الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، والذي أشار أن هنالك إجراءات تخفيفية كبيرة مرتقبة بالمملكة حتى نهاية حزيران .

 

وبين في تصريحات سابقة ، أن 70% من الإجراءات المعمول بها حاليا ستلغى مع نهاية شهر حزيران وان الإجراءات التخفيفية الجديدة ستبدأ تدريجيا بعد 1 حزيران .

 

وتعمل الحكومة بشكل دوري على دراسة الوضع الوبائي الراهن بسبب فيروس كورونا، والتي يتم على إثرها اتخاذ القرارات المناسبة ، عملا بالصحة والمصلحة العامة .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ا

عودة عمل الإشارات الضوئية في عمّان

كط

التيار الكهربائي يعود إلى كافة مناطق المملكة

عطلة

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

خبر

تراجع نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا

نسبة

عودة الكهرباء إلى غالبية مناطق المملكة

خ

14 وفاة و636 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

أخبار متعلقة
جمعة

الأردنيون يودعون ' الجمعة الأخيرة' في شهر رمضان

حد

عطلة رسمية لـ 5 أيام متتالية

اجتماع

تجارة عمّان تدعو الحكومة لإعادة النظر بإجراءاتها

2202124142636896725907

السماح لمن أخذ جرعتي لقاح كورونا بالتجول خلال أيام الحظر بالاردن

مطار الملكة عل

الحكومة ستتخذ إجراءات وقائية بشأن المتحورة الهندية

دودين

ترجيح عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات جديدة