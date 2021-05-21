ترقب أردني لإعلان الحكومة عن إجراءات تخفيفية جديدة

الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون ، قرارات الحكومة ، بشأن الإجراءات التخفيفية التي تعتزم الحكومة إعلانها مطلع حزيران القادم .

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جاء ذلك ، على ضوء تصريحات الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، والذي أشار أن هنالك إجراءات تخفيفية كبيرة مرتقبة بالمملكة حتى نهاية حزيران .

وبين في تصريحات سابقة ، أن 70% من الإجراءات المعمول بها حاليا ستلغى مع نهاية شهر حزيران وان الإجراءات التخفيفية الجديدة ستبدأ تدريجيا بعد 1 حزيران .

وتعمل الحكومة بشكل دوري على دراسة الوضع الوبائي الراهن بسبب فيروس كورونا، والتي يتم على إثرها اتخاذ القرارات المناسبة ، عملا بالصحة والمصلحة العامة .