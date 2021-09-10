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ترقب أردني لتنفيذ مكرمة ملكية بشأن طلبة المدارس

الجمعة، 10-09-2021 05:32 م

ترقب أردني لتنفيذ مكرمة ملكية بشأن طلبة المدارس

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الوكيل الإخباري -يترقب الأردنيون قرار وزارة التربية والتعليم بشأن  إعفاء  الطلبة الأردنيين والسوريين من دفع التبرعات المدرسية السنوية في المدارس الحكومية، وفق ما صرّح به مصدر عليم في الوزارة سابقا.

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وكانت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات صرّحت في وقت سابق أن الوزارة وبموجب مكرمة ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني تسلمت قيمة التبرعات المدرسية لهذا العام.

 

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