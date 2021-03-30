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الثلاثاء، 30-03-2021 08:28 م

خلال اليومين القادمين

ترقب أردني للإجراءات الحكومية التخفيفية

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون إعلان الحكومة للإجراءات التخفيفية خلال اليومين القادمين ، من خلال إيجاز رسمي .

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ويأتي الترقّب على وقع التفاؤل الشعبي ، بأن تتحسّن الظروف المعيشية للمتضررّين من جائحة كورونا والقطاعات المتضررة ، التي أضحت تعاني من قسوة الوباء.

 

مصدر حكومي أشار لـ"الوكيل الإخباري" صباح اليوم الثلاثاء ، أن الإجراءات القادمة هدفها رفع وتيرة القطاعين الاقتصادي والتجاري ، من أجل تحسين الوضع المالي الراهن .

 

ولفت أن الإجراءات ستُساهم في دعم برامج الدعم المادي التي أطلقتها الحكومة سابقا.

 

 

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