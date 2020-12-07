ترقب أمر دفاع جديد لتحسين أوضاع الأردنيين

الوكيل الإخباري - تترقّب قطــاعات اقتصادية مختلفة ، وأردنيــون يعملون في تلك القطاعات ، إصــدار الحكومة لـ"أمر دفاع جديد"، للاستفادة من برنامج استدامة، الذي أطلقته الحكومة، في ظلّ جائحة كورونا .

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ويأتي الترقّب على ضوء تصريحات سابقة ، لمدير عام المؤسسة العامة للضمان الأجتماعي، الدكتور حازم رحاحلة، حيث أشار من خلالها تحديد القطاعات المتضررة والاكثر تضررا من جائحة الفيروس ، في سبيل تعويض أرباب العمل والأردنيين العاملين فيها ما تكبّدوه من خسائر مالية.

ولفت إلى وجود آلية مع البنوك لتسهيل عملية وصول المستحقات الى أصحابها.

الأمــر الذي اعتبره كثيرون بأنها "بشرى حكومية" للأردنيين ، للتخفيف من معاناتهم المادية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، أعلن يوم الخميس الماضي عن إجراءات هدفها دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة.

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