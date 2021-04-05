ترقب شعبي لآلية جديدة بشأن الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - على ضوء تصريحات وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري، خلال اجتماع مع لجنة الصحة النيابية ، فيما يتعلّق بتغيير "نهج" إجراءات الحظر الشامل والحظر الليلي ، فإن الأردنيين يترقبون الآلية الحكومية الجديدة التي سيتم اتباعها في هذا الشأن ، على وقع التفاؤل بأن تكون الآلية القادمة " أفضل" من "الآلية الحالية".

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ولفت الهواري ، أمس الأحد ، خلال اللقاء، أن المنحنى الوبائي للإصابات بـفيروس كورونا، بدأ يتراجع، قائلًا "إن الحظر الشامل أيام الجمع وتمديد ساعات الحظر الليلي ساهم بخفض المنحنى الوبائي".



وزاد " أن المنحنى الوبائي لوفيات كورونا يحتاج إلى أسبوعين للانخفاض من الآن" ، معتبرًا أن موجة كورونا الحالية أشد بنسبة 30 بالمئة من الموجة السابقة.

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