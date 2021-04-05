الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع في رئاسة الوزراء لبحث ملفات هامة تتعلق برمضان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين إداريين خلال أيام

أمانة عمان تغلق 16 منشأة بعمان

3.533 مليار دينار العائد من ضريبة المبيعات العام الماضي

الطفلة تولين البريحي في ذمة الله

الأمن : تأجيل أقساط السلف للعسكريين

ترقب شعبي لآلية جديدة بشأن الحظر الشامل

لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة يزف بشرى نهاية كورونا

نموذج تطعيم خاص للمرضى - رابط

السياحة: إغلاق 12 منشأة وإنذار ومخالفة 39 أخرى

الإثنين، 05-04-2021 11:38 ص

وفق تصريح لوزير الصحة

ترقب شعبي لآلية جديدة بشأن الحظر الشامل

حظر
توضيحية


الوكيل الإخباري - على ضوء تصريحات وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري،  خلال اجتماع مع لجنة الصحة النيابية ، فيما يتعلّق بتغيير "نهج" إجراءات الحظر الشامل والحظر الليلي ، فإن الأردنيين يترقبون الآلية الحكومية الجديدة التي سيتم اتباعها في هذا الشأن ، على وقع التفاؤل بأن تكون الآلية القادمة " أفضل" من "الآلية الحالية".

اضافة اعلان
 

ولفت الهواري ، أمس الأحد ، خلال اللقاء، أن المنحنى الوبائي للإصابات بـفيروس كورونا، بدأ يتراجع، قائلًا "إن الحظر الشامل أيام الجمع وتمديد ساعات الحظر الليلي ساهم بخفض المنحنى الوبائي".

وزاد " أن المنحنى الوبائي لوفيات كورونا يحتاج إلى أسبوعين للانخفاض من الآن" ،  معتبرًا أن موجة كورونا الحالية أشد بنسبة 30 بالمئة من الموجة السابقة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الراب

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين إداريين خلال أيام

main_image606ad93a1ad67

أمانة عمان تغلق 16 منشأة بعمان

الحظر

الأمن : تأجيل أقساط السلف للعسكريين

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1

قرار حكومي بعودة طلبة الى الجامعات بداية الشهر المقبل

2ba01977-90e0-4d1f-b420-f52a41146214

الصحة تنفي ايقاف استخدام أحد لقاحات كورونا في الاردن

لق

نموذج تطعيم خاص للمرضى - رابط

أخبار متعلقة
3202123164212675784116

إدارة الأزمات تعلن عن استثناءات الحظر الشامل

تر

رسالة إلى الأردنيين من أجل صيف آمن

320211113326972053734

مطالبة بتقليل ساعات الحظر الليلي اعتباراً من ليلة الخميس

نواب

لجنة الأوبئة : يمكن العدول عن قرار ساعات الحظر الليلي

320218202528582703426

الحكومة توضح بشأن القرارات القادمة

32021314232232138846

الحظر الذكي على طاولة توصيات لجنة الأوبئة