ترقب شعبي لإجراء حكومي عاجل للتيسير على الأردنيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - مطالبات عدة من قطاعات اقتصادية مختلفة ، ومن كثير من المواطنين ، للبنوك ، لتأجيل القروض المستحقة ، خلال الشهر الحالي وشهر كانون الأول المقبل ، إثر تبعات جائحــة كورونا .

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وقد بدأت المطالبات ، تطفو على السطح من جديد ، نتيجة للآثار الوخيمة التي تسبّب بها الفيروس ، الأمر الذي أدى إلى استياء شعبي واضح ، لفئات كثيرة أهمها فئة "عمال المياومة".

ونتيجة لشح السيولة النقدية الواضح في الأسواق، فقد جددت قطاعات اقتصادية ، مطالبها ، نتيجة لعدم مقدرتها على "سداد" الالتزامات الماليّــة ، الأمر الذي يُفاقم الوضع سوءا .

وكانت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية ، ونقابة المحامين ، طالبتا البنك المركزي ، باتخاذ قرار عاجل ، في هذا الشأن ، الخميس الماضي.

ويترقب الأردنيون ، والقطاعات الاقتصادية في المملكة ، قرارا من البنك المركــزي ، خلال الأسبوع الحالي ، في سبيل تأجيل أقساط القروض ، خاصة في ظلّ الإغلاقات ، والحظــر الشامل يوم الجمعة ، الأمر الذي كان وما زال يُلقي بظلاله على الأردنييــن ، ويكبّدهم خسائر فادحة .

الرسالة الشعبية ، أمام البنك المركزي ، لاتخاذ إجراء من أجل التسهيل على المواطنين ، والتخفيــف من وطأة الفيروس .



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