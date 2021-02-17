ترقب شعبي لإعلان عطلة رسمية

الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون قرارا رسميا بشأن تعطيل الموظفين في المؤسسات الرسمية والخاصة ، غدا الخميس .

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ويأتي الترقّب نتيجة لتوقعات الأرصاد الجوية ، بشأن تساقط الثلوج في المملكة خلال الساعات القليلة القادمة ، حيث يصعب على المواطنين التحرّك من منازلهم بسهولة، على وقع التحذيرات الرسمية بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى .

وقد شهدت المرتفعات الجبلية العالية فجر اليوم الأربعاء، زخات من الثلوج تراكمت بشكل بسيط فيما قالت ادارة الارصاد الجوية انه يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وماطرة على فترات في الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، تكون ممزوجة بالثلج أحياناً.

إلا أن "الإعلان عن عطلة رسمية" ، ما زال قيد الدراسة ، بحسب مستجدات الحالة الجوية .

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