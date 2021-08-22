الأحد 22-08-2021
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الأحد، 22-08-2021 11:38 ص

ترقب شعبي لبلاغ رسمي جديد للتخفيف على الأردنيين

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الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون ، إصدار بلاغ رسمي ، على ضوء ما صرّحت به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وقت سابق .

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البلاغ يتعلّق بإطلاق برنامج مرتبط ببرنامج استدامة يحمل اسم "تعافي" خلال الفترة المقبلة وستحدد آليات الدعم الجديدة في بلاغ قريب، وفق الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.

البرنامج الجديد سيدعم 30% من كامل أجر العامل مقابل التزام المنشأة بدفع 70% من الأجر، مع تأكيده على حصول العامل على أجره بالكامل، بحسب المجالي.

وأوضح المجالي سابقا ، أن نسبة 30% تضم نسبة دعم العامل وهي 25% إضافة إلى دعم المنشأة بنسبة 5% من الأجر.

يذكر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أطلقت برنامج "استدامة" لدعم العاملين في القطاعات الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا.


 




 

 


 

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