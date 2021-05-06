ترقب شعبي لقرارات مصيرية هامة

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون إعلان الحكومة للقرارات الرسمية ، بعد دراسة مستفيضة للمنحنى الوبائي ، وفق تصريحات حكومية سابقة ، تؤكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات تخفيفية بتاريخ 15/5 .

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أيام معدودة ، وتعلن الحكومة قراراتها ، أمام تفاؤل شعبي بأن يتم العدول عن العديد من القرارات نتيجة للمؤشرات الإيجابية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الحالية ، حيث تراجع نسبة الفحوصات الإيجابية ، وانخفاض أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس ، وانخفاض نسبة إشغال الأسرّة ، وفق مسؤولي الصحة.

ترجيحات أن يتم تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي ، في حال استقرار المنحنى الوبائي ، وعدم انتشار السلالة الهندية المتحورة ، علما أنه لا يمكن التكهّن بذلك ، فقد تطرأ تغيّرات في المنحنى .

الالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، وتلقي اللقاح عوامل تساهم في الحدّ من انتشار الفيروس ، وتزيد من فرصة عودة الحياة إلى طبيعتها ، نحو "صيف آمن" .