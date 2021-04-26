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الإثنين، 26-04-2021 08:50 ص

ترقب شعبي للإجراءات التخفيفية

ترقب
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الوكيل الإخباري - ترقّب شعبي ، لإعلان الحكومة الإجراءات التخفيفية، وذلك خلال (48) ساعة ، بعد دراسة مستجدّات المنحنى الوبائي إثر فيروس كورونا في المملكة.

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وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أطلع اللجنة النيابية التي شكّلها مجلس النواب لمتابعة توصيات المجلس المتعلقة بجائحة كورونا خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات وعدد من الوزراء، على آخر مستجدات الوضع الوبائي في المملكة .

 

ولفت الخصاونة ، إلى ان الحكومة لديها خطة متدرجة للإعلان عن اجراءاتها وصولا الى صيف آمن بداية تموز المقبل تتضمن الاعلان خلال 48 ساعة المقبلة عن قرارها المتضمن اجراءات تخفيفية خلال شهر رمضان المبارك وحتى تاريخ 15 أيار مع مراعاة الوضع الوبائي، والتشديد في اجراءات الوقاية، والمرحلة التي تلي ذلك التاريخ وتتضمن فتحا تدريجيا للقطاعات وصولا لفتح جميع القطاعات في الاول من تموز.

 

 

 




 

 


 

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