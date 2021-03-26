ترقب شعبي للإجراءات الحكومية التخفيفية

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون الأسبوع القادم ، إعلان الحكومة للإجراءات التخفيفية عن المواطنين ، نتيجة جائحة كورونا ، التي ألقت بظلالها عليهم ، خاصة التبعات المالية .

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وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين، أشار في وقت سابق أن الحكومة ستعلن عن إجراءات تخفيفية عن المواطنين مطلع الأسبوع المقبل.

وبيّن دودين، أن تلك القرارات التخفيفية ستكون ممزوجة ما بين الاقتصاد وإجراءات التعامل مع الجائحة.



وكشف إلى أن تلك القرارات الحكومية ترمي إلى الوصول لـ"صيف آمن" دون تفشٍ لفيروس كورونا.

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