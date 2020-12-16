الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 16-12-2020 02:23 ص

ترقب شعبي لمعرفة مصير الموقع الاثري المكتشف وسط العاصمة عمان

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اثارت حادثة العثور على مدافن اثرية تعود للعصر الروماني وسط العاصمة عمان اثناء القيام بمشروع انشاء عبارة صندوقية لتصريف مياه الامطار من قبل امانة عمان ضجة واسعة في اواسط المواطنين .

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وفي الوقت الذي نفت فيه الجهات الحكومية ان تكون تلك المدافن والغرف الرومانية مليئة بالذهب كما اظهرت بعض الصور الغير صحيحة تبادل المواطنون فيما بينهم الحديث عن مصير المنطقة الاثرية والتي باتت تحت ضغوطات الاستمرار في عمل المشروع او توقيف العمل والبدء بعمليات بحث واسعة عن بقايا الاثار . 

 

وفي الاثناء وفي مدينة اربد شمال المملكة تم العثور ايضا على اثار رومانية اثناء القيام بحفريات انشائية في منطقة زبدة حيث يتم منذ ايام التنقيب عن بقايا الاثار في تلك المنطقة من قبل الجهات المعنية . 

 

ومما لا شك فيه ان المملكة وعلى امتداد ترابها من الشمال الى الجنوب غنية بالاثار على مدى العصور السابقة حيث لا تكاد تضمي اشهر قليلة حتى يتم الاكتشاف لموقع اثري جديد الامر الذي يستدعي عمل دراسة شاملة لجغرافيا المملكة والوقوف على المواقع الاثرية الغير مكتشفة حتى الان . 

 

 


 




 

 


 

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