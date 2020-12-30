ترقب قرار إلغاء الحظر الشامل الجمعة

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون ، بتفاؤل قرارا حكوميا ، بإلغاء الحظر الشامل الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي ، والعودة لفتح قطاعات مغلقة ، وغيرها من القرارات الهامة .
يأتي ذلك ، على ضوء تصريحات صحفية سابقة، من خلال مصدر حكومي مطلع لـ"الوكيل الإخباري" ، حيث بيّـن أنه من المتوقع ان يتم إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة .
وحول تفاصيل الحركة يوم الجمعة بعد اعلان انهاء الحظر الشامل ، أوضح المصدر انها ستقتصر على السير على الأقدام مع السماح لمحلات تجارية بفتح أبوابها ، منها البقالات بالإضافة إلى إتاحة خدمة (الديلفري).
ساعات قليلة وسيتم الإعلان عن عدد من القرارات التي تعهدت الحكومة بأن تكون للصالح العام ، بعد دراسة مستفيضة للوضع الوبائي الراهن ، إثـر فيروس كورونا.
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