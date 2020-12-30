الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

ترقب قرار إلغاء الحظر الشامل الجمعة

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الحكومة تعلن قرارات هامة اليوم

الأربعاء، 30-12-2020 12:18 م

وفق تصريحات حكومية

ترقب قرار إلغاء الحظر الشامل الجمعة

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أحد شوارع العاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون ، بتفاؤل قرارا حكوميا ، بإلغاء الحظر الشامل الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي ، والعودة لفتح قطاعات مغلقة ، وغيرها من القرارات الهامة . 

يأتي ذلك ، على ضوء تصريحات صحفية سابقة، من خلال مصدر حكومي مطلع لـ"الوكيل الإخباري" ، حيث بيّـن أنه من المتوقع ان يتم إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة .

وحول تفاصيل الحركة يوم الجمعة بعد اعلان انهاء الحظر الشامل ، أوضح المصدر انها ستقتصر على السير على الأقدام مع السماح لمحلات تجارية بفتح أبوابها ، منها البقالات بالإضافة إلى إتاحة خدمة (الديلفري).

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ساعات قليلة وسيتم الإعلان عن عدد من القرارات التي تعهدت الحكومة بأن تكون للصالح العام ، بعد دراسة مستفيضة للوضع الوبائي الراهن ، إثـر فيروس كورونا.

 

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