ترقب لاعتماد لقاح ضد كورونا وقع الاردن على التزود به قبل 4 أشهر

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تترقب اعين الملايين التجارب العديدة حول لقاح ضد فيروس كورونا يحمي ارواح الكثيرين بعد ان فتك هذا الفيروس بمئات الاف حول العالم .

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في المملكة قام وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر بتوقيع اتفاقية قبل 4 اشهر مع شركة فايزر للأدوية لإمكانية تزويد المملكة بمليوني جرعة من مطعوم فيروس كورونا في حال تم تصنيعه وثبوت نجاحه عالميا.

هذه الشركة عادت امس الى السطح من جديد والمحت بامكانية انتاج لقاح ضد فيروس كورونا في الوقت الذي اكد فيه مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة ان المملكة حجزت مطاعيم ضد فيروس كورونا من هذه الشركة للحصول على اللقاح فور اعتماده .

وفي سياق متصل اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات انه لم يتم التوصل حتى هذه اللحظة لاي لقاح ضد كورونا معتمد بشكل رسمي على مستوى العالم وانما هناك تجارب متعددة حول لقاح ضد فيروس كورونا .









