الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة للوكيل : لا لقاح معتمد عالميا لفيروس كورونا حتى اللحظة

الحموري للوكيل : الحكومة ستدفع كامل تكاليف اي مريض كورونا يحول للقطاع الخاص

إصابة كبير مستشاري حملة ترامب بكورونا

85 وفاة بفيروس كورونا في تركيا و115 في أوكرانيا

كريشان ينعى الدكتور مصطفى الفياض

إيطاليا تشدد قيود كورونا

52 ألف عامل داخل مراكز الاقتراع والفرز و18 ألف متطوع في الانتخابات النيابية

إصابة الرئيس الأوكراني بفيروس كورونا

14 وفاة بكورونا في الجزائر و84 في المغرب

العيسوي ينقل تعازي الملك للوزير سعيدان بوفاة والدته




الثلاثاء، 10-11-2020 01:17 ص

ترقب لاعتماد لقاح ضد كورونا وقع الاردن على التزود به قبل 4 أشهر

corona_1


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تترقب اعين الملايين التجارب العديدة حول لقاح ضد فيروس كورونا يحمي ارواح الكثيرين بعد ان فتك هذا الفيروس بمئات الاف حول العالم .

اضافة اعلان
 

في المملكة قام وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر بتوقيع اتفاقية قبل 4 اشهر مع شركة فايزر للأدوية لإمكانية تزويد المملكة بمليوني جرعة من مطعوم فيروس كورونا في حال تم تصنيعه وثبوت نجاحه عالميا.

 

هذه الشركة عادت امس الى السطح من جديد والمحت بامكانية انتاج لقاح ضد فيروس كورونا في الوقت الذي اكد فيه مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة ان المملكة حجزت مطاعيم ضد فيروس كورونا من هذه الشركة للحصول على اللقاح فور اعتماده . 

 

وفي سياق متصل اكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات انه لم يتم التوصل حتى هذه اللحظة لاي لقاح ضد كورونا معتمد بشكل رسمي على مستوى العالم وانما هناك تجارب متعددة حول لقاح ضد فيروس كورونا . 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
file_202a8ad68d_1011559591

وزير الصحة للوكيل : لا لقاح معتمد عالميا لفيروس كورونا حتى اللحظة

3202025112735488161184

القبض على اشخاص نفذوا جريمة سرقة تحت تهديد السلاح في عمان

9b471399-56c6-47ef-9137-a580e919eb7a

الحموري للوكيل : الحكومة ستدفع كامل تكاليف اي مريض كورونا يحول للقطاع الخاص

1

52 ألف عامل داخل مراكز الاقتراع والفرز و18 ألف متطوع في الانتخابات النيابية

1

العيسوي ينقل تعازي الملك للوزير سعيدان بوفاة والدته

1120205124122322165041

إغلاق أماكن الوضوء بمساجد الأردن

أخبار متعلقة
EUSmhJ4WsAc6PaZ

توضيح من الصحة حول أعداد الإصابات بكورونا في الأردن

9202011205729208763697

وزارة الصحة تحذر المتعافين من كورونا

600a5524-d230-4dc3-a4b3-e08b0990c412

الصحة: ابتعدوا عن ممارسة هذه العادات اليومية

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

الصحة تدعو المواطنين للتأكد من عناوين سكناهم

imgid480939

الصحة: الوضع الوبائي في المملكة يدعو للحذر

5202025133825179145509

الصحة: تفاجأنا بهذا التصرف رغم فرض الحظر