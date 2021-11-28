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الأحد، 28-11-2021 11:46 ص

ترقب لتسعيرة المحروقات محلياً.. والنفط يهوي عالمياً

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 


يترقب الأردنيون تسعيرة المحروقات للشهر القادم ، في ظل تقلبات اسعار النفط عالمياً بالتزامن مع مخاوف متحور كورونا الجديد "أوميكرون" . 

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وخلال الأيام الماضية رجح خبراء نفط محليون ان تقوم الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل، ولكن الأسواق العالمية شهدت هبوطاً حاداً بأسعار النفط  خلال اليومين الماضيين سجلت فيه ادنى مستوى لها في شهرين بينما شهدت الاسواق أكبر انخفاض يومي للأسعار منذ أبريل 2020 متأثرة برصد المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) ومخاوف زيادة الإمدادات العالمية.


وتأثرت أسعار النفط سلبا بتزايد المخاوف بشأن عودة القيود على حركة السفر المرتبطة بظهور المتحور الجديد مما قد يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على الطاقة. 


ومن المتوقع أن تعقد لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة بعد غدٍ الثلاثاء اجتماعها الشهري، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال الشهر القادم.


واذا ما بقيت أسعار النفط عالمياً على ما هي عليه ، أو استمرت بالهبوط، فقد تضطر الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات محلياً بمعدل قرش واحد على كل لتر على الاقل ، تتفاوت حسب نوع المحروقات .


 




 

 


 

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