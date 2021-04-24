ترقب لقرارات حاسمة بشأن الحظر الجزئي وحظر الجمعة



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر حكومي ان يصدر رئيس الوزراء قرارات حاسمة حول الحظر الجزئي الليلي ، والحظر الشامل يوم الجمعة ، يوم غد الاحد .



وفي وقت سابق اكد مصدر مسؤول ان اللجنة الإطارية العليا اجتمعت مع رئيس الوزراء ، الدكتور البشر الخصاونة صباح اليوم لبحث أهم القرارات التي سيتم الإعلان عنها غدا الأحد .



ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الاجتماع يتضمن، الوقوف على مستجدات الوضع الوبائي الراهن ، إثر جائحة كورونا ، وتبعات القرارات القادمة في حال تم اعتمادها.

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وكانت مصادر اكدت ان رئيس الوزراء سيصدر امر دفاع جديد حول الغاء الحظر الكلي اعتبارا من نهاية الشهر الحالي وتعديل ساعات الحظر الجزئي ليلا لتصبح لغاية الساعة 11 ليلا للمنشآت و 12 ليلا للافراد الامر الذي لم يصدر به بيان رسمي حكومي حتى لحظة كتابة الخبر .



