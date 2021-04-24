السبت 24-04-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 24-04-2021 09:29 م

ترقب لقرارات حاسمة بشأن الحظر الجزئي وحظر الجمعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر حكومي ان يصدر رئيس الوزراء قرارات حاسمة حول الحظر الجزئي الليلي ، والحظر الشامل يوم الجمعة ، يوم غد الاحد .

 وفي وقت سابق اكد مصدر مسؤول ان اللجنة الإطارية العليا اجتمعت مع رئيس الوزراء ، الدكتور البشر الخصاونة صباح اليوم لبحث أهم القرارات التي سيتم الإعلان عنها غدا الأحد .
 
ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الاجتماع يتضمن، الوقوف على مستجدات الوضع الوبائي الراهن ، إثر جائحة كورونا ، وتبعات القرارات القادمة في حال تم اعتمادها.

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 وكانت مصادر اكدت ان رئيس الوزراء سيصدر امر دفاع جديد حول الغاء الحظر الكلي اعتبارا من نهاية الشهر الحالي وتعديل ساعات الحظر الجزئي ليلا لتصبح لغاية الساعة 11 ليلا للمنشآت و 12 ليلا للافراد الامر الذي لم يصدر به بيان رسمي حكومي حتى لحظة كتابة الخبر . 

 

 


 




 

 


 

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