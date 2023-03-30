ترقّب لقرار لجنة التسعير وتوقعات بتخفيض المحروقات من 1 إلى 3 قروش/ لتر

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - يترقب الأردنيون قرار لجنة تسعير المحروقات لاسعار المشتقات النفطية لشهر نيسان القادم، والذي من المرجح أن يُعلن عنه غداً الجمعة او السبت على أبعد تقدير وسط توقعات بأن يتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية من قرش الى 3 قروش لكل لتر حسب نوع المحروقات.

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ووفقا للتوقعات فانه من المرجح أن ينخفض سعر البنزين بنوعية (اوكتان 90 و 95) بنسبة 1 - 1.5 قرش لكل لتر .



فيما ترشح التقديرات الى تخفيض سعر الديزل من 2.5-3 قروش، وتوقع بانخفاض الكاز من 1.5 إلى 2.5 قرش.



وواصلت أسعار النفط بالهبوط، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الخميس 37 سنتا، إلى 77.91 دولار للبرميل.