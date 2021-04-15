ترقب لقرار يسمح بصلاة الجمعة في المساجد

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون قرارا حكوميا، بشأن عودة صلاة الجمعة لآدائها في المساجد ، وذلك على ضوء تصريحات وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري ، الذي أكد أن الأمر قيد الدراسة وسيتم اتخاذ القرار بعد أيام وفق رصد الوضع الوبائي في المملكة .

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وزاد الهواري ، خلال تصريحات صحافية سابقة " ربما يكون هناك صلاة جمعة في المساجد خلال الأيام القادمة ".

وعبّر مواطنون عن استيائهم حيال عدم آداء صلاة الجمعة في المساجد، خاصّة في الشهر الفضيل.

ومن جهته ، فإن القرار يتم بحثه مع الجهات المعنية ووزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية ، حيث وزيرها الدكتور محمد الخلايلة .

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