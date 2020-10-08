ترقـب شعبي لإعلان أسماء الوزراء الجدد

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - ترقّب شعبي ، لإعلان أسماء أعضاء الحكومة الجديدة ، على وقع الآمـال الأردنية ، بأن يكون الدوار الرابع ذو وزن وثقل في العمل المتفاني ، في ظلّ الأوضاع الراهنة في المملكة .

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ملفات شائكة وثقيلة ، تنتظــر الحكومة القادمة ، خاصة ملف كورونا الذي بات يسيّطر على المشهد العالمي بشكل عام ، والأردني بشكل خاص ، ما يعني ضرورة أن يكون هنالك وزير صحة على قدر "الحمل" ، وعلى قدر "المهمّة" التي تنتظره .

وبعيدا عن الملف الصحي ، نجد أن الملف الاقتصادي والتعليمي ، ملفان مهمّان ، حيث أن هنالك الكثير من القرارات الحكومية السابقة ، بحاجة ماسّـة لإعادة النظر فيها ، لكونها أدّت إلى إربــاك الأردنيين ، تسبّب ذلك إلى معادلات صعبة في حياتهم .

واليوم بدأ رئيس الوزراء المكلف بشر الخصاونة، بإجراء مشاوراته بأعضاء حكومته، حيث التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.

أسماء بارزة على طاولة المشاورات ، أمام تكهنات بعودة وزراء في الحكومة السابقة إلى الحكومة الجديدة ، نتيجة لمعرفتها ودرايتها التامة بملفات شائكة ، كملف كورونا، فهل يعود وزير الصحة إلى حكومة الخصاونة؟ .

"مجرد تكهنات" ، لا أكثر ، فقد تُخبئ الحكومة القادمة مفاجآت، وبانتظار الإفراج عن الأسماء الوزارية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، كلّف الدكتور بشر هاني الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة ، الأربعاء ، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل جلالته استقالتها السبت الماضي.

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