الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الإثنين، 28-09-2020 07:54 ص

ترجيح بتخفيض أسعارها

ترقـــب أردني لأسعار المشتقات النفطية

ع
منظر عام للعاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون خلال اليومين القادمين ، إعلان الحكومة ، لأسعار المشتقات النفطية ، نتيجة للانخفاض العالمي على أسعار النفط، خلال الفترة الحالية.

اضافة اعلان
 

وكان نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، قد رجّح الأحد، تخفيض أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل تشرين أول/أكتوبر المقبل،

 

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت نهاية آب عن رفع أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 أيلول).

 

وقد ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 675 فلس/لتر بدلاً من 655 فلس/لتر، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 890 فلس/لتر بدلا من 875 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل والكاز بمقدار 15 فلس/لتر ليصبح 480 فلس/لتر بدلا من 465 فلس/لتر.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
o

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

9202024194315284507153

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

بو

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

رز

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

wwwww

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

920202813925317182558

إغلاق جزء من مبنى وزارة المياه بسبب كورونا

أخبار متعلقة
وز

ترقب أردني للإعلان عن آلية جديدة لتفعيل سند

ترقب

اجتماع لتحديد مصيــر صالات المطاعم

-مناطق-عمان-e1569487931637-990x556 (1)

الأردنيون ينتظرون انحسار موجة الحر

عناية

مدير البشير يكشف للوكيل حالة الطالب الذي أحرق نفسه

بنزين محروقات وقود1

الحكومة ترفع اسعار المحروقات