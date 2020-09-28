ترقـــب أردني لأسعار المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون خلال اليومين القادمين ، إعلان الحكومة ، لأسعار المشتقات النفطية ، نتيجة للانخفاض العالمي على أسعار النفط، خلال الفترة الحالية.

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وكان نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، قد رجّح الأحد، تخفيض أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل تشرين أول/أكتوبر المقبل،

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت نهاية آب عن رفع أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 أيلول).

وقد ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 675 فلس/لتر بدلاً من 655 فلس/لتر، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 890 فلس/لتر بدلا من 875 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل والكاز بمقدار 15 فلس/لتر ليصبح 480 فلس/لتر بدلا من 465 فلس/لتر.

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