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الثلاثاء، 27-10-2020 08:20 ص

مناسبة جليلة يجدر إبرازها

ترقـــب أردني لعطلة الخميس

عطل


الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيـــون قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، القاضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة.

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ويأتي ذلك ، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الخميس المقبل، الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة 1442 هجرية الموافق للتاسع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 2020 ميلادية.

واستثنى البلاغ الذي اصدره رئيس الوزراء بهذه المناسبة، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلافا لذلك.

واحياء لهذه المناسبة العطرة، اكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاسهام في ابراز هذه المناسبة الجليلة واظهارها بما يليق بها.

 

ويعتزم أردنيون استغلال "يوم العطلة" ، خاصة في ظلّ قرار الحظر الشامل ، ليوم الجمعة ، كلّ على طريقته .

 

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