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الأربعاء، 01-06-2022 03:28 م

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد أن تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة.اضافة اعلان


وقرر مجلس العمداء ترقية كل من:

- الدكتورة نهلة صبحي البياري من كلية الحصن الجامعية/ تخصص تغذية الإنسان والحميات إلى رتبة أستاذ مشارك.

- الدكتورة عبير راشد العليمات من كلية الأميرة رحمة الجامعية/ تخصص المناهج والتدريس إلى رتبة أستاذ.

- الدكتور عمر محمد الجرادات من كلية إربد الجامعية/ تخصص مكتبات ومعلومات إلى رتبة أستاذ.

- الدكتور سليمان راجي وشاح من كلية عمان الجامعية/ تخصص المحاسبة إلى رتبة أستاذ مشارك.

- الدكتور سمير عواد شديفات من كلية إربد الجامعية/ تخصص المناهج وطرق التدريس التربية المهنية إلى رتبة أستاذ مشارك.

- الدكتور عصام محمد المخادمة من كلية عجلون الجامعية/ تخصص سياحة وإدارة فنادق إلى رتبة أستاذ مشارك.

- الدكتورة أسماء محمد الرقاد من كلية الحقوق/ تخصص قانون خاص إلى رتبة أستاذ مشارك.

- الدكتور علي عبد الفتاح الزيادات من كلية الأعمال/ تخصص المصارف الإسلامية إلى رتبة أستاذ مشارك.

- الدكتورة إيمان عبد الغفار أبو حجلة من كلية الزرقاء الجامعية/ تخصص الرياضيات إلى رتبة أستاذ مشارك.

وبهذا فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تمكنوا من تلبية متطلبات ترقيتهم خلال شهري نيسان وأيار من هذا العام (9) أعضاء هيئة تدريس.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم وثمن جهدهم البحثي المتميز متمنيا لهم ولكافة الزملاء في الجامعة تحقيق التقدم والإنجاز سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي.

 




 

 


 

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