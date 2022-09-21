ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية -أسماء

الوكيل الإخباري-

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قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني خلال جلسته التي عقدها اليوم ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد ان تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة .حيث قرر مجلس العمداء ترقية الدكتور رضوان قاسم محمد دويري من كلية الهندسة تخصص هندسة ميكانيكية ومواد الى رتبة أستاذ.وترقية الدكتور عمر احمد محمد البياري من كلية الهندسة تخصص المساحة الجيوديسية الى رتبة أستاذ، وترقية الدكتور محمد حسن احمد الوشاح من كلية الامير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخصص علم الحاسوب الى رتبة استاذ، وترقية الدكتور عادل عوده سلامه الهاشم من كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية تخصص نظم المعلومات الاداريه الى رتبة استاذ،وترقية الدكتور عبد الرحمن عواد خلف الفواز من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص العلوم السياسية الى رتبة استاذ،وترقية الدكتور طارق زياد محمد ابو هزيم من كلية الاميرة عالية الجامعية تخصص الدراسات السياسية الى رتبة استاذ،وترقية الدكتور شادي محمد احمد هنانده من كلية الهندسة تخصص هندسة مدنية الى رتبة استاذ مشارك،وترقية الدكتور محمد عبدالله محمد ابو سليم من كلية العلوم تخصص الرياضيات الى رتبة استاذ مشارك.وبهذا فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تمكنوا من تلبية متطلبات ترقيتهم خلال هذه الجلسة ثمانية أعضاء هيئة تدريس.