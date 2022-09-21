الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 02:47 م

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية -أسماء

9202218144945650417191


الوكيل الإخباري- قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني خلال جلسته التي عقدها اليوم ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد ان تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة .اضافة اعلان


حيث قرر مجلس العمداء ترقية الدكتور رضوان قاسم محمد دويري من كلية الهندسة تخصص هندسة ميكانيكية ومواد الى رتبة أستاذ.

وترقية الدكتور عمر احمد محمد البياري من كلية الهندسة تخصص المساحة الجيوديسية الى رتبة أستاذ، وترقية الدكتور محمد حسن احمد الوشاح من كلية الامير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخصص علم الحاسوب الى رتبة استاذ، وترقية الدكتور عادل عوده سلامه الهاشم من كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية تخصص نظم المعلومات الاداريه الى رتبة استاذ،

وترقية الدكتور عبد الرحمن عواد خلف الفواز من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص العلوم السياسية الى رتبة استاذ،

وترقية الدكتور طارق زياد محمد ابو هزيم من كلية الاميرة عالية الجامعية تخصص الدراسات السياسية الى رتبة استاذ،

وترقية الدكتور شادي محمد احمد هنانده من كلية الهندسة تخصص هندسة مدنية الى رتبة استاذ مشارك،

وترقية الدكتور محمد عبدالله محمد ابو سليم من كلية العلوم تخصص الرياضيات الى رتبة استاذ مشارك.

وبهذا فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تمكنوا من تلبية متطلبات ترقيتهم خلال هذه الجلسة ثمانية أعضاء هيئة تدريس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920226231123424972631

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

eeeee

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

9202220194213981647561

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

w

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

w

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

أخبار متعلقة
البلقاء

البلقاء التطبيقية تعلن الطلبة المرشحين للقبول في برامج الماجستير - أسماء

1663593958443

الأميرة بسمة بنت علي تفتتح مشروع وحدة الزراعة الذكية في البلقاء التطبيقية

9135_1

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والملحقية الثقافية اليمنية

6321a6754b31e

بدء التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية 2023 اعتباراً من الأحد

631d6fc411560

خطة حكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

image (3)

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء