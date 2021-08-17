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الثلاثاء، 17-08-2021 12:54 م

ترقيات أكاديمية في اليرموك - أسماء

bawabeh


الوكيل الاخباري- قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك ترقية كل من :

* الدكتور فواز المومني من قسم علم النفس الارشادي والتربوي إلى رتبة أستاذ.

* الدكتور حسن الحمود من كلية الصيدلة إلى رتبة أستاذ مشارك.

* الدكتور عبد الرحيم أحمد من قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها إلى رتبة أستاذ مشارك.

يذكر أن المومني حاصل على درجة الدكتوراه في الارشاد النفسي والتربوي من جامعة اليرموك، والحمود حاصل على درجة الدكتوراه في الصيدلة من جامعة أثينا الوطنية في اليونان، والأحمد حاصل على درجة الدكتوراه في صيانة التراث الحضاري من جامعة دورتموند التقنية في ألمانيا.

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