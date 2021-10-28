ترقيات أكاديمية في جامعة اليرموك -أسماء

الوكيل الاخباري- قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك ترقية كل من الدكتور عماد الشواقفة من قسم نظم المعلومات، والدكتور محمد العلاونة من قسم المناهج وطرق التدريس إلى رتبة أستاذ، والدكتور عبدالله الروابدة من قسم علوم الأرض والبيئة إلى رتبة أستاذ مشارك.
ويذكر ان الشواقفة حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب من معهد إلينوي للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000، والعلاونة حاصل على درجة الدكتوراة في نظم التعلم والأداء من جامعة ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، والروابدة حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الجيوماتكس / نظام التصوير الرقمي من جامعة كالجاري في كندا عام 2016. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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