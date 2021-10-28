ترقيات أكاديمية في جامعة اليرموك -أسماء

الوكيل الاخباري- قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك ترقية كل من الدكتور عماد الشواقفة من قسم نظم المعلومات، والدكتور محمد العلاونة من قسم المناهج وطرق التدريس إلى رتبة أستاذ، والدكتور عبدالله الروابدة من قسم علوم الأرض والبيئة إلى رتبة أستاذ مشارك.

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