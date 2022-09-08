ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

الوكيل الاخباري -

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قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني خلال جلسته التي عقدها اليوم ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد أن تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة .حيث قرر مجلس العمداء ترقية الدكتور عوده سليمان عوده مراد من كلية الشوبك الجامعية تخصص علم النفس الى رتبة استاذ، وترقية الدكتور خلف فخري ختاتنة من كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخصص تكنولوجيا المعلومات / الذكاء الاصطناعي إلى رتبة أستاذ.و ترقية الدكتورة شهناز محمد ابراهيم عياصرة من كلية عجلون الجامعية تخصص التمريض المشارك الى رتبة استاذ مشارك ، وترقية الدكتور رياض عبدالله عايف الخوالدة من كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية تخصص الإدارة الى رتبة استاذ مشارك.وترقية الدكتور مجدي حاتم بسيسو من كلية الامير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخصص تكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى رتبة أستاذ مشارك.وبهذا فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تمكنوا من تلبية متطلبات ترقيتهم خلال هذه الجلسة خمسة أعضاء هيئة تدريس.