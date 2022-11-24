ترقيات اكاديمية في الجامعة الهاشمية- أسماء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس عمداء الجامعة الهاشمية برئاسة الأستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون رئيس الجامعة، ترقية كل من:

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الدكتور فيصل نايف الماضي الأستاذ المشارك في قسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية إلى رتبة أستاذ، والدكتور "الماضي" حاصل على درجة الدكتوراة من University of Salford, UK، عام ٢٠٠٥.



الدكتور طالب مصطفى الروسان الأستاذ المشارك في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة إلى رتبة أستاذ، والدكتور "الروسان" حاصل على درجة الدكتوراة من Texas A&M University,USA، عام ٢٠٠٤.



الدكتور ليث حربي خصاونة، الأستاذ المساعد في قسم الجراحة الخاصة في كلية الطب البشري إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور "خصاونة" حاصل على درجة الدكتوراة من University of Chieti-Pescara,Italy، عام ٢٠١٥.



الدكتور عمرو مروان عبيدات، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة، إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور " عبيدات" حاصل على درجة الدكتوراة من State University of New York, USA، عام ٢٠١٦.



الدكتور عبدالحميد محمد أبو صيني، الأستاذ المساعد في قسم المواد الإنسانية المساندة في كلية الآداب إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور" أبو صيني" حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة محمد الخامس، المغرب، عام ٢٠٠٩.