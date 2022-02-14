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الإثنين، 14-02-2022 02:17 م

ترقيات في جامعة اليرموك - أسماء

bawabeh


الوكيل الإخباري - قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، ترقية كل من الدكتور واصف السخاينة من قسم صيانة المصادر التراثية وادارتها من كلية الاثار والانثروبولوجيا إلى رتبة أستاذ.

كما وقرر المجلس ترقية كل من الدكتور زياد الزيود من قسم التربية البدنية في كلية التربية الرياضية، والدكتورة عائشة السوالمة من قسم علم النفس الارشادي والتربوي في كلية التربية، والدكتورة حنين عماوي من قسم الصيدلة السريرية والممارسة الصيدلانية في كلية الصيدلة، إلى رتبة استاذ مشارك.

والسخاينة حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة دويسبورغ إيسن في ألمانيا، فيما حصل كل من الزيود والسوالمة على درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية، والعماوي من جامعة توليدو الأمريكية.

من جهة أخرى، قرر مساد تعيين خالد الحموري مديرا لدائرة القبول والتسجيل.

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