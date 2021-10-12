ترقيات وتشكيلات أكاديمية في اليرموك- أسماء

الوكيل الاخباري– قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك في جلسته رقم (39/2021) ترقية كل من الدكتور عماد حسين من قسم العلوم الحياتية إلى رتبة أستاذ، والدكتور رأفت حماد من قسم نظم المعلومات إلى رتبة أستاذ مشارك.



ومن جهة أخرى قرر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد إجراء عدد من التشكيلات الأكاديمية في كليات ومراكز الجامعة على النحو الآتي:



كلية الشريعة والدراسات الإسلامية:



تعيين كل من الدكتور عامر العتوم، والدكتور محمد المحمد نائبين لعميد الكلية، والدكتور محمد الحوري رئيسا لقسم أصول الدين، والدكتور شادي الأحمد قائما بأعمال رئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، والدكتورة حنان بدور قائما باعمال رئيس قسم الدراسات الإسلامية، وتجديد تعيين الدكتور عبدالله ربابعة رئيسا لقسم الفقه وأصوله.



وتجديد تكليف كل من الدكتورة أسماء بني يونس القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الاعتماد وضبط الجودة، والدكتور نادر رفاعي القيام بأعمال مساعد عميد الكلية للتطوير الأكاديمي، وتكليف كل من الدكتورة سامرة العمري القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة، والسيد مأمون الشمالي القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون المسجد، والسيد حسام السقار بالعمل مشرفا على برنامج القرآن الكريم.



كلية الآثار والانثروبولوجيا:



تكليف الدكتورة ربى العكش القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الاعتماد وضبط الجودة.



كلية السياحة والفنادق:



تكليف الدكتور محمد البدارنة القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الاعتماد وضبط الجودة.



كلية التربية:



تكليف السيدة لانا الناصر بالعمل مشرفا على برنامج التربية العملية.



كلية القانون:



تكليف الدكتورة نسرين عدوان القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة.



مركز اللغات:



تعيين الدكتور أحمد سعيفان نائبا لمدير المركز، وتكليف الدكتورة هالة الحمد القيام بأعمال مساعد مدير المركز لشؤون اللغة العربية للناطقين بغيرها.

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