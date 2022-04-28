الخميس 28-04-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
الموانئ والجمارك في العقبة تحدد مواعيد الدوام خلال عطلة عيد الفطر
السفارة الإماراتية تشرف على تنفيذ مشاريع كفالات لـ 5 آلاف يتيم
الأمن العام: خطط أمنية ومرورية خلال عيد الفطر
التربية تكشف شكل دوام طلبة المدارس بعد عيد الفطر
أخبار الشركات
أخبار الشركات
شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير تعلن عن توقيع اتفاقيات جديدة ضمن الفرص الاستثمارية للمرحلة الثالثة
مجموعة موانئ أبوظبي تتعاقد مع ائتلاف من شركات أردنية لتطوير المخطط الرئيسي لمشروع مرسى زايد
ما الذي يميّز HUAWEI nova 9 SE أحدث هاتف من هواوي؟
عبّر عن نفسك بلا حدود مع هاتف Reno7 الذكي من OPPO
كورونا
كورونا
دولة عربية تلغي كافة قيود كورونا
كوريا الجنوبية.. إلغاء فرض ارتداء الكمامة في الهواء الطلق الأسبوع المقبل
الاتحاد الأوروبي: ننتقل من حالة الطوارئ إلى إدارة أكثر استدامة لوباء كورونا