تركيا وشرم الشيخ تتصدران وجهات الأردنيين بالعيد

الوكيل الإخباري - كشف رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة عن الوجهات السياحية المفضلة للأردنيين خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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وقال هلسة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن تركيا وشرم الشيخ هما الوجهتان المفضلتان للأردنيين حيث كانت تلك الوجهات الأكثر طلبا في الفترة الماضية.



وأضاف أن السياحة الخارجية شهدت نشاطا ملحوظا خلال عطلة العيد وبارتفاع نسبته 15-20% عما كانت عليه في 2019 وذلك بسبب تراجع القيود التي كانت مفروضة إثر جائحة كورونا.



وتوقع هلسة أن تشهد الحركة السياحية الخارجية انخفاضا خلال الفترة المقبلة بسبب العودة إلى العمل وانتظام الطلاب في مدارسهم وجامعاتهم، لافتا إلى أن النشاط الذي كان في فترة العيد لا يمكن تعميمه على الموسم.



على صعيد السياحة الداخلية قال هلسة إنها شهدت نشاطا وازدهارا منذ بداية الربيع وخلال عطلة العيد، حيث كان إقبال الأردنيين على مناطق المثلث الذهبي (العقبة، وادي رم، البترا) بالإضافة إلى المناطق الشمالية وعجلون للاستمتاع بالأجواء الربيعية.



وتابع أن عدد السياح الذين شاركوا بالرحلات الداخلية بالتعاون مع برنامج "أردننا جنة" بلغ نحو 42 ألف سائح حتى نهاية نيسان الماضي.



وكانت جمعية الفنادق الأردنية أشارت لـ"الوكيل الإخباري"، أن نسب الحجوزات خلال عطلة العيد في فنادق العقبة والبحر الميت تراوحت بين 90%- 96%، فيما كانت نسب الحجوزات في فنادق العاصمة عمّان والبتراء 85% -87%.