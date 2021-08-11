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الأربعاء، 11-08-2021 12:03 م

تركيب أجهزة صراف آلي لمستفيدي المعونة في المناطق التي تفتقر لها

معونة


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، أنه مع نهاية هذا الشهر سيتم الانتهاء من تسليم كافة البطاقات البنكية للأسر المستفيدة من المعونات المالية الشهرية من الصندوق.اضافة اعلان


ولفت الصوالحة ، الأربعاء لـ الوكيل الإخباري أنه سيصار إلى تسليم بطاقات الصراف للأسر المنتفعة والتي تتقاضى المعونات الشهرية المعتادة، عدا عن الأسر المستفيدة من برامج المعونات المالية.

وكشف النقاب عن إجراء جديد للتسهيل على المواطنين والذي يتمثل بتركيب أجهزة صراف آلي في المناطق التي تفتقر لها من خلال شركة البريد الأردني بمختلف محافظات المملكة.

وبين الصوالحة ، أنه تم دعوة المستفيدين في وقت سابق لمراجعة مكاتب البريد لغايات استلام بطاقات الصراف الآلي.

 




 

 


 

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