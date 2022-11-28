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الإثنين، 28-11-2022 12:45 م

تركيب المحطة 23 للرصد الزلزالي في الأردن

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الوكيل الإخباري - انهى مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية تركيب محطة جديدة لرصد الزلازل في المنطقة الواقعة بالقرب من سد العرب شمال المملكة.

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ووفقا لرئيس المرصد غسان سويدان فإن المحطة التي أشرف على تركيبها كادر فني متخصص من المرصد تتضمن جهازين لقياس الزلازل بنوعيها القوية والضعيفة وجهازا لتسجيل الحركة القوية(قياس الإزاحة وتسارع الجاذبية الأرضية).


وبين سويدان أن المحطة الجديدة هي الرقم 23 من مجموع محطات الرصد الزلزالي العاملة و الموزعة على المنشآت الاستراتيجية مثل السدود ومحطات توليد الطاقة و مراكز المدن الرئيسية و مصادر النشاط الزلزالي في الأردن، إذ تلعب هذه المحطات دورا أساسيا في تغطية ورصد جميع أنواع الحركات الأرضية الصغيرة والمحسوسة في كافة أنحاء المملكة.


 




 

 


 

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