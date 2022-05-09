تركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية لمدينة جرش الأثرية

الوكيل الإخباري - قال مدير سياحة جرش، فراس الخطاطبة، اليوم الاثنين، إنّه سيتم طرح عطاء المنظومة الأمنية لمدينة جرش الأثرية الأسبوع المقبل.

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وأضاف الخطاطبة أن عطاء المنظومة الأمنية للموقع الاثري؛ يشمل استبدال السياج الموجود حول الموقع الأثري بسياج آخر جديد، وتركيب كاميرات مراقبة، وبوابات إلكترونية، وإنارة الموقع الأثري.



وبدأت مديرية سياحة جرش، بتنفيذ مشاريع منذ بداية العام الحالي 2022 ضمن خطة تطوير القطاع السياحي في المحافظة 2021 - 2022.



وأشار، إلى أن المشاريع تشمل إعادة وتأهيل قصر الباشا في منطقة سوف، وتأهيل البيت العثماني داخل الموقع الأثري وتأهيل الموقع السياحي والمسارات السياحية.



وبين الخطاطبة بأنه سيتم طرح عطاء دراسة السياحة الميسرة والذي يهدف إلى تأهيل الموقع الأثري والذي يتيح لذوي الإعاقة الدخول إلى الموقع الأثري بكل سهولة ويسر.

المملكة