تركيب مليون عداد كهرباء ذكي في الأردن بنسبة 40% من إجمالي العدادات

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تركيب 1 مليون عداد كهرباء ذكي في الأردن، بنسبة تجاوزت 40% من إجمالي العدادات.

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وقالت الهيئة إنه يتوقع أن تصبح جميع عدادات الكهرباء في المملكة ذكية مع نهاية عام 2025.

وأضافت أنه تم تحقيق معدل نجاح بنسبة 100% في استبدال جميع عدادات الكهرباء المستخدمة في كافة القطاعات بمدينتي الطفيلة والسلط لتصبح جميع العدادات فيها ذكية.

وأشارت إلى أنه بهذا الإنجاز تكون مدينتي الطفلية والسلط ثاني وثالث مدن ذكية بالكامل وصديقة للبيئة في المملكة، بعد أن تم إعلان مدينة مأدبا أول مدينة ذكية مطلع العام الحالي.