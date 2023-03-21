تزامناً مع الاعتدال الربيعي .. ما هي حساسية الربيع واعراضها ؟

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



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اوضح استشاري أول و رئيس جمعية الحساسية والمناعة الأردنية الدكتور هاني عبابنة ان الحساسية هي ردة فعل جهاز المناعة الخاطئة ويتفاعل بانتاج اجسام مضادة طبيعية ، وان حساسية الربيع او ماتسمى بحساسية القش قد تكون دائمة او موسمية خلال فصلي الربيع والخريف.وأكد عبابنة في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن غبار الطلع المنتشر من النباتات او تفتح الأشجار وخصوصا اشجار الزيتون التي تزرع على ارصفة الشوارع اضافة الى حساسية الطعام من ابرز مسببات حساسية الربيع، وانها تكثر لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي جيني وتكون خطيرة لدى الأطفال وكبار السن اكثر منها لدى الشباب وقد تتسبب بربو صدري.واوضح عبابنة ان من ابرز اعراضها الكحة المستمرة و سيلان الأنف ودموع العيون وحكة في الانف والفم والاذن وتستمر هذه الاعراض من ثلاثة الى سبعة ايام .وحول مهيجات حساسية الربيع اكد عبابنة انها قد تكون بفعل عوامل كالتدخين والتوتر والتعرض للغبار وتلوث البيئة واختلال نسبة الرطوبة والتعرض للعطور ولمواد التعقيم كالهايبكس والتوابل والبهارات .وحول العلاج اوضح انه يعطى الشخص المصاب بخاخات مضادة للحساسية وقد تحتوي على الكورتيزون اضافة لاستحداث علاج شافي بنسبة 80% عن طريق اعطاء نفس المادة المحسسة على تراكيز خفيفة للشخص المصاب تعطى بخاخ تحت اللسان لمدة ثلاثة سنوات او على شكل علاج مناعي ابر تحت الجلد لمدة ستة شهور واكد على نتائجها الجيدة .وحذر عبابنة من كثرة استخدام ابر الكورتيزون دون استشارة الطبيب حيث انها ابر تعطى وتبقى لمدى 6 اشهر واكد ان مضاعفاتها قد تكون اكثر من نفعها .