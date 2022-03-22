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الثلاثاء، 22-03-2022 03:23 م

تزايد إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في المفرق

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الوكيل الاخباري - تشهد مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية ومجلس محافظة المفرق إقبالا متزايدا من الناخبين في أغلب المراكز.اضافة اعلان


وقال عدد من رؤساء لجان الاقتراع في المحافظة، إن مراكز الاقتراع شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين في ساعات ما بعد الظهر، الأمر الذي حدا بالجهات القائمة على العملية الانتخابية لمضاعفة جهود تنظيم دخول المقترعين وتطبيق شروط التباعد وبما يضمن عدم حدوث ازدحامات أمام مراكز الاقتراع وساحاتها الداخلية.

وبينوا أن الأجهزة الأمنية بذلت وتبذل منذ انطلاق عملية الاقتراع عند السابعة صباحا، جهودا كبيرة لتذليل الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية، من حيث تنظيم الدور وتسهيل إجراءات ادلاء الناخبين بأصواتهم ومساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة على الاقتراع بصورة سهلة وميسرة.

وأعرب ناخبون عن تقديرهم وإعجابهم الكبير بجهود الجهات القائمة على العملية الانتخابية وإجراءاتها، ما سهل على المقترعين الإدلاء بأصواتهم بكل يسر و سلاسة.




 




 

 


 

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