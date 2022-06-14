تزويد مستشفى أبو عبيدة في الأغوار الشمالية بجهاز للتصوير الطبقي

الوكيل الإخباري - زودت وزارة الصحة مستشفى أبو عبيدة الجراح بلواء الأغوار الشمالية، بجهاز تصوير طبقي لخدمة المرضى المستفيدين من خدمات المستشفى.

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وقال مدير المستشفى الدكتور مؤيد الشكور إن الجهاز والذي جرى تشغيله لخدمة المرضى إثر تلقي كوادر في المستشفى التدريبات العملية اللازمة خلال الأسبوعين الماضيين، جاء بعد مطالبات عديدة خلال السنوات الماضية من قبل المواطنين والإدارات المتعاقبة على المستشفى للحاجة الماسة له.



وأضاف أن الجهاز سيساعد بشكل كبير في تقليل عدد الحالات المرضية التي يتم تحويلها الى المستشفيات الاخرى ما يخفف من معاناة المواطنين، الى جانب دوره في تقليل خطورة إصابات الجلطة الدماغية وحوادث السير لا سيما مع قرب المستشفى من طريق الأغوار الدولي، وكذلك تقييم حالات الكسور في العمود الفقري والنزيف الداخلي وكسر الجمجمة.



يشار إلى أن مستشفى أبو عبيدة الجراح يحتوي 65 سريراً، ويتوفر فيه مختلف عيادات الاختصاص التي تقدم خدماتها لنحو مئة ألف نسمة في منطقة الأغوار الشمالية.