تزويد مستشفى جرش الحكومي بخزان أكسجين سعة 10 آلاف لتر

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

انتهت وزارة الصحة من تركيب خزان أكسجين بسعة 10 آلاف لتر في مستشفى جرش الحكومي، بهدف زيادة قدرة المستشفى على استقبال حالات بحاجة إلى أكسجين في حال زيادة أعداد إصابات كورونا في المحافظة.مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، قال الثلاثاء، إن في المستشفى 100 أسطوانة أكسجين بسِعات مختلفة، داخل مستشفى جرش الحكومي.وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية للكشف عن فيروس كورونا في محافظة جرش الاثنين 13%، وفق مساعد محافظ جرش للسلامة العامة المتصرف هاني الظليفي، الذي أشار إلى أن العدد التراكمي للعينات التي سحبت من الأشخاص وصلت داخل المحافظة نحو 388 ألف فحص منذ بدء الجائحة.ووصل عدد الإصابات في المحافظة منذ بداية الجائحة ولغاية الاثنين أكثر من 27 ألف إصابة.