تزويد مستشفى جرش الحكومي بـ 12 جهاز تنفس اصطناعي جديد

الوكيل الإخباري- أعلن مدير مستشفى جرش الحكومي، الدكتور صادق العتوم، الاثنين، تزويد المستشفى بـ 12 جهاز تنفس اصطناعي، لتعزيز قدرته على التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقال العتوم إن "في المستشفى 8 أجهزة تنفس اصطناعي سابقا، ليرتفع عدد الأجهزة إلى 20".



وأضاف أن "مستشفى جرش الحكومي بدأ باستقبال حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد الأحد، حيث أدخل إلى القسم 6 حالات لغاية الآن، 3 منهم حالتهم الصحية مستقرة والبقية متوسطة، ويتم تقديم العناية لهم حسب البرتوكول الصحي".



وتابع العتوم أنه "تم تخصيص 10 أسرة طبية للعناية الحثيثة لمصابين فيروس كورونا في المستشفى".





