تزويد مستشفى جرش بجهاز للكشف عن كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم، إن المستشفى زود بجهاز فحص "بي سي أر" للكشف عن فيروس كورونا وذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتركيب جهاز خاص في المستشفى بقدرة استيعابية تصل إلى 500 فحص كل 8 ساعات.وأضاف العتوم لـ(بترا)، اليوم الأربعاء، أن الجهاز سيوفر الوقت والجهد من خلال استخراج النتائج في المستشفى بدلاً من إرسال العينات إلى المختبرات المركزية في عمان.وأشار إلى أن هناك كادراً فنياً متخصصاً من مختبرات مستشفى جرش سيقوم بالعمل على هذا الجهاز، لافتاً إلى أنه سيتم تجهيز وحدة خاصة ضمن المواصفات المطلوبة ومدخل خاص غير متصل بالمستشفى لمنع انتقال العدوى.