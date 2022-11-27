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الأحد، 27-11-2022 04:35 م

تزويد 8 مساجد في العقبة والقويرة بمكيفات

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الوكيل الإخباري - باشرت لجنة رعاية المساجد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بأعمال تركيب مكيفات وتحديث فرش لمساجد في محافظة العقبة.

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وأكد رئيس اللجنة مفوض المدينة والإقليم عبد الله النجادات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، حرص السلطة بشكل سنوي على توفير احتياجات ومتطلبات المساجد وفق مبالغ مالية مخصصة لهذا الغرض من موازنة السلطة بهدف إظهارها على الوجه اللائق وتجهيزها وتوفير البيئة الملائمة لأداء الصلاة فيها.


وبين أن حملة تركيب المكيفات شملت 8 مساجد، 4 منها في مدينة العقبة، و4 مساجد أخرى في لواء القويرة، إضافة إلى إعادة فرش وتجديد سجاد أحد المساجد في اللواء.


يذكر أن لجنة رعاية المساجد في السلطة شُكلت بالتعاون مع مديرية أوقاف محافظة العقبة والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة احتياجات المساجد في المحافظة وتحديد أولويات الإنفاق بما يضمن أن تكون جميع المساجد في المحافظة جاهزة ليؤمها الناس من شتى المناطق.

 




 

 


 

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